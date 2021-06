Binnenland

Arrestatieteam pakt complotdenker op, man rept van een ’pedo-satanisch netwerk’ in Bodegraven

In Siddeburen is woensdagavond een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van opruiingen en bedreigingen. Hij is één van de drie makers van het online Red Pill Journal, twittert het Openbaar Ministerie Den Haag.