’Zus Gino opgepakt voor inbraak bij moordverdachte Donny M.’

Dat blijkt uit informatie in handen van L1. De politie bevestigt dat drie vrouwen zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van inbraak, huisvredebreuk en het verstoren van een plaats delict.

Dinsdagochtend stond volgens de regionale omroep een arrestatieteam voor de deur bij de drie vrouwen. Zij zijn verhoord en daarna weer vrijgelaten. Het zou naast de zus, bij wie Gino verbleef op het moment van de verdwijning, ook gaan om de organisator van de stille tocht voor het overleden jongetje. De advocaten van de verdachten willen niet reageren op de kwestie.

Inbraak

Zondag 19 juni werd er ingebroken in de woning van M. in Geleen. De politie vermoedt dat er met name naar persoonlijke spullen en documenten is gezocht. Of er iets is gestolen uit de woning, is niet bekend.

De politie doet verder onderzoek in de zaak en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Donny M. werd op 4 juni opgepakt in verband met de verdwijning van Gino enkele dagen eerder vanuit Kerkrade, waar hij tijdelijk woonde. Hij leidde de politie al snel naar de vindplaats van het lichaam van het jongetje, niet ver bij zijn woning vandaan.