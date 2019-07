Landelijke hittegolf is voorbij

In De Bilt begon de hittegolf op 22 juli. Weerplaza verwacht voorlopig geen nieuwe hittegolf meer, maar het blijft voorlopig wel zomers. Van een landelijke hittegolf is sprake als het vijf dagen op rij minimaal 25 graden is, waarvan er drie boven de 30 graden uitkomen.

In het noorden en noordoosten blijft het kwik de komende dagen boven de 25 graden, dus daar is nog wel sprake van een regionale hittegolf.

De overgang van extreem heet naar minder warm weer voltrok zich stapsgewijs. Grijs en koel weer trekt vanuit Zuid-Nederland langzaam naar het noorden en verdrijft in de loop van de komende nacht overal de tropische lucht, aldus Weerplaza.