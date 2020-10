Pastoor: laat BOA’s toe om kerkdienst te controleren

Maandag beloofden kerken zich aan de maximale groepsgrootte van dertig mensen te houden. Ook zal er niet meer worden gezongen, zo meldde de minister van Justitie na overleg met kerkelijke organisaties.

„Ik ben daar erg van geschrokken”, zegt de pastoor over de uitkomst van het gesprek tussen minister Grapperhaus en het CIO, het interkerkelijk contact in overheidszaken, waarbij dertig kerkelijke organisaties zijn aangesloten, waaronder de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst.

Reden om het gesprek met het CIO van komende vrijdag naar maandag te verplaatsen was de ontstane ophef over kerkdiensten van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst. Daar kwamen zondag tot drie keer toe honderden mensen bijeen. Het zorgde voor een stortvloed van reacties op sociale media. Op politiek Den Haag roerde zich en noemde de kerkelijke bijeenkomsten onder meer ’onverantwoord’ en ’onbegrijpelijk’.

Grapperhaus zei onder meer dat hij de politie niet in de kerk mag laten handhaven. „Dat is echt flagrant in strijd met de grondwet. Dus ik moet het hebben van bereidheid, vrijwilligheid en opofferingsgezindheid.”

Dresmé vindt dat kerken nu moeten opstaan en wél handhavers binnen moeten laten. „De situatie in cafés en restaurants is toch anders dan in kerken”, reageert Dresmé. „Het was de laatste mogelijkheid voor sociaal contact voor grotere groepen mensen. Ik vind het voor geestelijke gezondheid van mensen een ramp hoor. Het is zwaar teleurstellend en ik baal er behoorlijk van. Ik heb mijn bisdom in Haarlem al gevraagd om voor ons een uitzondering op de regel te maken. Laat zien welke maatregelen we treffen en laat de politie maar binnen.”

’Zij mogen het niet, wij doen het niet’

Ds. Arie Huijser van de Gereformeerde Gemeenten lijkt kerkgangers op te roepen om gewoon naar de kerk te blijven gaan. En niet in te gaan op de belofte van kerken zich te houden aan een maximum van dertig personen in een ruimte. Een video van zijn preek gaat rond op Twitter.

Huijser preekt: „Waarom mogen we niet op het voetbalveld onze kinderen toeroepen en waarom mogen ze in de kerk in Staphorst driemaal per zondag met zeshonderd man samenkomen? U voelt de druk en ik verzeker u in de komende week zal dat ook het nieuws gaan bepalen. Dat een kerkgebouw, en ik wijd daar vanzelf niet over uit, als Staphorst normaal gesproken 2300 mensen bergen kan en nu mondjesmaat zeshonderd mensen een plaats geeft, schijnt volledig buiten beeld te zijn.”

„En weet wat u het pleidooi gaat worden? Ik moet een solidair zijn met de wereld. Laten wij als christenen nu solidair zijn, ja waarmee eigenlijk? Met de voetbal, het stadion, de kroeg, het theater? Laten we dan ons voegen en daarin het voorbeeld geven en zeggen: zij mogen het niet, wij doen het niet.”

„Gemeenten ik hoop dat u aanvoelt dat dat onverantwoord zou wezen. U zegt misschien is het wel ene getuigenis naar de wereld toe. Zou het? We hebben al zoveel verkwanseld als het om Gods inzettingen gaat. Moet dit dan ook nog opgeofferd worden op het altaar van de multiculturele samenleving? Zegt u maar de gezondheid. Ik kan u verzekeren dat in een kerkgebouw waar normaal gesproken 2300 mensen een plaats kunnen krijgen en er dan maar zeshonderd zitten, dat het met die gezondheid wel heel aardig geregeld is. Ik heb in mijn eigen gemeente onlangs nog gezegd d’r moet hier onderhand een wonder gebeuren wil d’r nog iemand besmet worden.”

Kerk Staphorst neemt nog geen besluit

Kerkgangers komen aan bij de Hersteld Hervormde Kerk in het diepgelovige dorp Staphorst. Ⓒ PIROSCHKA VAN DE WOUW

De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst heeft nog geen besluit genomen over hoeveel mensen er in het vervolg welkom zijn bij kerkelijke activiteiten. Maandagavond heeft er een besloten kerkenraad plaatsgevonden maar hierin zijn nog geen besluiten genomen, aldus koster Kisteman.

Wel is een ouderen-catechisatie maandagavond afgelast. Die zou in de grote ruimte van de kerk plaatsvinden met meer dan dertig mensen, maar die is door de commotie van afgelopen weekend niet doorgegaan. Er is nog niet besloten of de bijbellezing woensdagavond door kan gaan, waar normaliter ook meer dan dertig mensen naartoe komen.

De kerkenraad vergadert later opnieuw over het besluit hoe om gaan met de groepsgrootte. Daarbij is ze ook in afwachting van wat de landelijke koepel van de Hersteld Hervormde Kerk besluit over de groepsgrootte bij diensten.