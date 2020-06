Invoering vrachttaks loopt vertraging op

De vrachttaks kan daardoor op z’n vroegst pas in 2024 worden geïntroduceerd. Het kabinet wil de omstreden heffing invoeren op alle snelwegen en potentiële sluiproutes. Truckers zullen naar verwachting alsnog hun best doen om de klimaatbelasting te ontwijken door te kiezen voor lokale wegen. Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid verwacht dat het aantal verkeersdoden daardoor kan toenemen met twee per jaar.

Van Nieuwenhuizen vindt dat effect onacceptabel en wil extra onderzoek laten verrichten om doden en gewonden te voorkomen. Dat zou kunnen door het vrachtverkeer nog verder omlaag te brengen. Het is alleen nog niet duidelijk hoe dat precies kan. Het onderzoek hiernaar vertraagt de invoering van rekeningrijden.

Aan de kilometerheffing kleven tal van andere nadelen. Hoewel een deel van de inkomsten terug gaat naar de sector om te vergroenen blijft het onder aan de streep een kostenpost. Uit nieuwe onderzoeken die het kabinet heeft laten doen blijkt dat vooral kleine vervoerders de dupe zijn. Ze kunnen de kosten minder makkelijk doorberekenen.

Bedrijven die de kosten wel kunnen doorberekenen zullen dat naar verwachting ook doen, dat is te merken tot in de boodschappenmand van de consument. In totaal kan het plan 800 banen kosten. Rekeningrijden voor vrachtwagens levert mogelijk wel een besparing op van 1,2 megaton CO2.