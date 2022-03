Van Rij: systemen fiscus kunnen over 3 jaar grote wijzigingen aan

Ook verschillende belastingaanpassingen die het huidige kabinet wil doen laten om deze reden op zich wachten, werd al eerder bekend. Onder meer het verlagen van het btw-tarief op groente en fruit naar 0 procent. „Zoals de computer nu werkt, kan je dat doen, maar zit je er wel tien jaar aan vast”, legt Van Rij uit. „Dat zal bij een modernisering van het ICT-systeem niet zo zijn. Je bent dan veel flexibeler.”

Politieke partijen horen bij kabinetsformaties ook steeds dat de systemen van de fiscus hun ambities niet aankunnen. „Hopelijk in de volgende formatie - ik ga er natuurlijk van uit dat dit kabinet er tot en met maart 2025 zit - krijg je een ander antwoord”, zegt de staatssecretaris. „Dan zit je een beetje aan het einde van die termijn.” De bewindsman kan overigens niet met zekerheid zeggen dat het op orde brengen van de ICT-systemen niet onverhoopt langer gaat duren.

Op dat toekomstbeeld wordt wisselend gereageerd. „Ik teken ervoor als over drie jaar de ICT op orde is en we grote stelselherzieningen kunnen doen”, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij vraagt zich af of het inderdaad zo is, maar het vooruitzicht dat Van Rij schetst, stemt de sociaaldemocraat positief. VVD’er Folkert Idsinga is „minder blij”, zegt hij. De coalitiepartijen „hebben er veel geld voor vrijgemaakt in het coalitieakkoord: 290 miljoen in deze regeerperiode”, aldus de liberaal. „Als ik nu hoor dat het nog steeds drie jaar duurt voor het in beweging komt, vind ik dat teleurstellend.”