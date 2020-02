’Bombrief Leusden gelijk aan eerdere bombrieven’

Bij het bedrijf Unisys Payment Services & Solutions aan de Storkstraat in Leusden (provincie Utrecht) trof een medewerker een verdachte enveloppe aan. De politie stuurde een explosievenexpert die al snel de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) liet komen. Zij konden ter plaatse de bombrief onschadelijk maken. Het pand hoefde niet te worden ontruimd. Uit voorzorg waren wel brandweer en ambulance aanwezig.

Het bedrijf, expert op het gebied van (waarde)documentverwerking, wil slechts zeer summier commentaar geven. ,,We hebben contact gehad met andere bedrijven die dergelijke brieven hebben ontvangen. Verder laten we de woordvoering over aan de politie”, aldus de directrice. Een beveiligingsmedewerker laat weten dat de persoon die de brief vanmorgen vond ‘gewoon weer aan het werk is’.

Bitcoins

De politie Amsterdam doet de woordvoering over de bombriefzaak en wil niet zeggen of er ook in Leusden bitcoins zijn geëist. Ook beelden van de enveloppe uit Leusden worden niet vrijgegeven zoals dat bij eerdere bombrieven wel gedaan werd. ,,We delen ook geen beeld van de enveloppe, want het lijkt op de enveloppe die we gisteren hebben gedeeld. De waarschuwing die we hebben gedaan, blijft nog steeds staan.”

Woensdag ontploften twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. De verzender eiste daarbij een niet onthuld bedrag in bitcoins. Blijft betaling uit, dan dreigde de afperser om meer bombrieven te sturen.

Over de waarschuwing zegt de woordvoerder: ,,We willen mensen alert maken op pakketjes, of enveloppen die mogelijk voldoen aan een bombrief. Denk daarbij aan verdikking, wit zijn, in plastic cellofaan gewikkeld zijn en twee blauwe postzegels hebben. We beseffen ons ook dat heel veel pakketten voldoen aan deze criteria, maar we nemen het zekere voor het onzekere.”

Later donderdag werd er ook een bombrief aangetroffen in een hoofdkantoor van de ING-groep aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost. Deze brief kwam tot ontploffing, waarbij niemand gewond raakte.