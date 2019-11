Politie Alkmaar zoekt voortvluchtige met handboeien

Ⓒ Hollandse Hoogte / Luuk van der Lee Fotografie

ALKMAAR - De politie is op zoek naar een man die er donderdagavond vandoor is gegaan met handboeien om. Hij wist te ontsnappen nadat agenten naar zijn huis in Alkmaar waren gekomen om hem op te pakken - de man moest nog 30 dagen celstraf uitzitten.