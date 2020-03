Wim (85) reed na diefstal plots ’met raket’

Camerabeelden van het hotel gaven uitsluitsel, vertelt de Purmerender. „Daaruit bleek dat twee mannen naast mijn Toyota parkeerden, terwijl ik nietsvermoedend in het hotel zat te eten en drinken. Ze haalden een krik uit hun auto, tilden mijn auto daarmee op en zaagden de katalysator eraf. Dat alles gebeurde binnen vijf minuten, vertelde de politie me. Het is gewoon schandalig!”

„Ik vind het echt heel laag dat je dit nota bene op een invalidenparkeerplaats doet en dan alleen maar voor het geld”, vervolgt hij. „De criminelen van tegenwoordig worden steeds gluiperiger. Dit is me in de zestig jaar dat ik autorijd nog nooit overkomen. Eén keer is mijn radio gestolen. Maar die kon ik de volgende dag gewoon weer kopen voor 25 gulden. Nu kwam het in totaal, voor alles, op zo’n 1800 euro neer.”

Omdat Koorndijk verzekerd is, hoefde hij het grootste deel niet te betalen. „Maar uiteindelijk was ik alsnog 125 euro kwijt aan het wegslepen van mijn auto en nog zo’n 245 euro voor het resterende bedrag, omdat de gestolen katalysator tweedehands was.”

Koorndijk heeft aangifte gedaan om die schade op de daders te kunnen verhalen, maar de politie is de dieven nog niet op het spoor. „Achteraf ben ik ook wel blij dat ik ze niet ben tegengekomen”, zegt Koorndijk. „Als ik dertig jaar jonger was, had ik ze zeker aangepakt, maar met mijn huidige leeftijd is dat niet verstandig.”

Zijn nieuwe katalysator is op een dusdanige manier bevestigd dat dieven hem niet zomaar weer kunnen afzagen.