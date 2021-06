Zus dictator Kim: VS hebben foute verwachtingen over dialoog

De VS maken zich grote zorgen over de wapenprogramma’s van de Noord-Koreanen, die raketten hebben getest die delen van het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken. De vorige Amerikaanse president Donald Trump sprak daar herhaaldelijk zelf over met dictator Kim, die op zijn beurt wil dat de zware sancties tegen zijn regime worden geschrapt. Het overleg leidde niet tot een doorbraak en de gesprekken liggen inmiddels alweer geruime tijd stil.

De Noord-Koreaanse leider zei vorige week dat voorbereidingen getroffen moeten worden voor zowel een „dialoog als confrontatie” met Washington. De Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan noemde die opmerking een „interessant signaal” en zei dat de VS zullen afwachten of de Noord-Koreanen weer contact opnemen om te overleggen over hoe het nu verder moet met de onderhandelingen tussen de landen.

Wensdenken

Die reactie lijkt slecht te zijn gevallen in Pyongyang. Dictatorszus Kim Yo-jong zei in een officiële verklaring dat de Amerikanen zich schuldig lijken te maken aan wensdenken en een foute betekenis toekennen aan de uitspraken van haar broer. Ze voorspelde dat de VS daardoor afstevenen op een grote teleurstelling.