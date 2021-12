’s Werelds meest attente buurman’ gaat viral met fotogenieke afvalbak

De 54-jarige Stanojevic uit Mackay ging met de afvalcontainer op stap, liet iedereen die maar wil ermee op de foto gaan en stuurde de kiekjes van de bak met nummer 6 naar zijn buurman. Ook op Facebook kon men wel om de actie lachen. Een bericht van Stanojevic ging viral en inmiddels is hij door de Britse krant The Guardian uitgeroepen tot ’misschien wel de meest attente buurman ter wereld’.

Ⓒ facebook

Ⓒ facebook

’Nr. 6’ werd getrakteerd op een dagje uit door heel de staat in het noordoosten van Australië, onder meer langs het strand. „We hebben een massage gekregen en zijn langs een tattoowinkel gegaan om wat extra zessen op de container te laten zetten. We maakten een tussenstop bij de kroeg”, zegt Stanojevic, zelf een fotograaf, tegen de krant.

Onderweg keken voorbijgangers vreemd op, of ze wilden dolgraag op de foto. „Het was gewoon te gek. Toen ik bij de haven aankwam, was daar net een kerel van het vuilnis, dus nam ik een selfie met hem. Sommige mensen keken me echt met een blik aan van: ’Waarom loopt deze gast in godsnaam met een vuilnisbak en een camera in het rond?’”