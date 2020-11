Vrouw (42) faket kanker en strijkt 50.000 euro op via crowdfunding

Een foto waarop ze in een ziekenhuisbed ligt was de basis voor de GoFundMe-pagina waar mensen geld konden doneren. Het leek alsof haar moeder de bijbehorende tekst had geschreven, want er werd gesproken over ’mijn fantastische dochter’.

In de rechtbank werd duidelijk dat de foto niet actueel was maar van een vorige operatie waarbij de galblaas van Elkabbass was verwijderd. Een voormalig vriend én gynaecoloog herkende het opvallende bloemetjesbehang op de foto en wist dat dat het ziekenhuis was waar de vrouw twee jaar eerder behandeld was. „Ze is nooit mijn patiënt geweest en ze is nooit naar een van de ziekenhuizen of klinieken gekomen waar ik werk.”

De donaties zouden worden verzameld door de synagoge in Ramsgate, maar rabbijn Clifford Cohen zegt dat hij nog nooit van de vrouw gehoord heeft.

In totaal doneerden 39 mensen, zo weet The Sun. Elkabbass zou zelfs met een donateur afgesproken hebben en gesmeekt hebben om meer geld. De persoon gaf haar 6700 euro, een andere vrouw 5500.

Elkabass ontkent alle beschuldigingen.