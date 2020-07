Verdachte boer zelf slachtoffer? ’Die agent hield míj onder schot’

De 39-jarige boer geldt als een van de leiders van Farmers Defence Force in de regio. Hij zegt aangifte te overwegen, omdat een agent hem onder schot hield na een actie met tractoren in Leidschendam. Wieggers wilde nog even een hapje eten bij de McDonald’s in Bleiswijk, maar de politie wilde het verkeer elders heen hebben. Ook werd gevreesd voor een nieuwe boerenblokkade van een distributiecentrum pal achter de fastfoodketen.

Volgens de politie reed de boer in de richting van de agent. Hij moet zich in oktober bij een hoorzitting van het Openbaar Ministerie verantwoorden voor het negeren van het bevel van de motoragent, al zegt hij dat alleen via de media te hebben vernomen. „Ik wilde naar een McDonald’s rijden voor een kopje koffie en een patatje en hij wilde dat niet hebben. Maar omdat hij niet wilde vertellen waarom niet, ben ik in de cabine gestapt”, zei de boer eerder. Hij werd daarop gearresteerd, verhoord en na een dag vrijgelaten.