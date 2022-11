Kamer toneel van lang debat over het nieuwe pensioenstelsel

Dit artikel zal in de komende uren regelmatig worden geüpdatet.

De Tweede Kamer debatteert woensdag in de grote plenaire zaal over de nieuwe pensioenwet. In de kleinere zalen is al meer dan 40 uur gesproken over die honderden pagina’s tellende wet die het pensioenstelsel volledig op de schop zal gooien. De verwachting is dat de Kamer vandaag ook nog niet tot een afronding komt. Meerdere Kamerleden hebben tientallen minuten spreektijd aangevraagd, Pieter Omtzigt zelfs anderhalf uur.

De politieke schijnwerpers staan vooral op PvdA en GL, die enkele jaren geleden hebben meegetekend voor het pensioenakkoord. De coalitie moet links aan boord houden om ervoor te zorgen dat de wet ook in de Eerste Kamer een meerderheid behoudt.

In ruil voor die steun hebben PvdA en GL in de afgelopen jaren al een keur van politieke wensen op tafel gelegd, die vervolgens ook vervuld werden. Nu willen de partijen graag ook nog dat minister Schouten in de wet een harde doelstelling opneemt: het aantal mensen dat geen pensioen opbouwt, moet in de komende vijf jaar gehalveerd worden.

Schouten wilde daar in eerdere debatten over de wet nog niet aan, maar de linkse partijen hebben de wind in de zeilen gekregen: vakbonden en werkgevers scharen zich ook achter hun wens. In een nieuw advies aan de minister adviseren zij haar te voldoen aan de linkse politieke wens te voldoen en de doelstelling in de wet op te nemen.