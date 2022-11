Links legt wensen op tafel in marathondebat over pensioen

De steun van PvdA en GL is nodig om het plan voor de herverdeling van 1500 miljard euro pensioenvermogen uiteindelijk ook door de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, te krijgen.

Oppositiepartijen die pertinent tegen het pensioenstelsel zijn, nemen de linkse partijen flink op de korrel. PVV-Kamerlid De Jong vindt het een ’grof schandaal’ dat PvdA en GL zich drie jaar geleden achter het pensioenakkoord hebben geschaard. Dat akkoord is door het kabinet is uitgewerkt in de wet waarover de Kamer nu debatteert. SP-Kamerlid Van Kent hoopt op ’voortschrijdend inzicht’ van PvdA en GL: dat de partijen nu alsnog besluiten hun handen van het nieuwe pensioenstelsel af te trekken.

De linkse partijen hebben zelf nog eisen: ze willen dat in de wet komt te staan dat het aantal werknemers zonder pensioenopbouw in de komende vijf jaar gehalveerd wordt. Dat gaat om 450.000 mensen. Daarnaast willen ze dat de minimumleeftijd voor pensioenopbouw van 21 naar 18 jaar gaat en dat uitzendkrachten vanaf hun eerste werkdag meteen geld voor de oude dag krijgen. In de wet is nu nog een ’wachttijd’ van acht weken opgenomen.

PVV en SP willen van PvdA en GL weten of ze alsnog tegen de pensioenwet stemmen als minister Schouten (Pensioen) en de coalitiepartijen hun wensen nu niet omarmen. Dat vindt PvdA-Kamerlid Nijboer te makkelijk, hij beticht de partijen van ’geringschattend gedoe’. Nijboer zegt wel dat de doelen waarvoor hij staat een ’harde eis’ zijn. Maar: „De maatregelen erbij wil ik altijd over praten.”

’Casinopensioen’

De overige oppositiepartijen blijven vooral in de schuttersputjes waar ze al in zaten. PVV en SP spreken van een ’premiegokpensioen’ en ’casinopensioen’.

Maar de coalitiepartijen zijn ook niet te vermurwen. Zij zijn juist voor de ongekende verspijkeringsoperatie. „Het huidige stelsel is niet toekomstbestendig”, stelt D66-Kamerlid Van Beukering. Ze laat zich ook niet overtuigen door berekeningen van pensioendeskundige Henk Bets in deze krant, die becijferde dat er dit jaar flink gekort had moeten worden als het nieuwe stelsel nu had gegolden. Het komt volgens haar door de ’uitzonderlijke’ economische omstandigheden van nu: „We zijn ingehaald door de tijd op dit moment.”

De verschillende fracties hadden tijdens het marathondebat zo veel spreektijd aangevraagd, dat het woensdagavond al tot laat duurde voor zij allemaal hun bijdrage hadden geleverd. De beantwoording van CU-minister Schouten, waarmee ze PvdA en GL over de streep moet trekken, volgt waarschijnlijk op een later moment.