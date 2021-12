Hongerstakende oud-president Saakasjvili is na ziekenhuisopname weer opgesloten in gevangenis

Saakasjvili had 50 dagen lang geweigerd te eten. Hij protesteerde zo tegen zijn veroordeling wegens machtsmisbruik, die hij als politiek gemotiveerd beschouwt. De Georgische gevangenisdienst bevestigde donderdag dat de oppositieleider na zijn medische behandeling weer is vastgezet in de plaats Roestavi.

De 54-jarige Saakasjvili was in de periode 2004-2013 president van Georgië en vertrok daarna naar het buitenland. Hij verbleef enige tijd in Nederland en was politiek actief in Oekraïne. In zijn thuisland kreeg de politicus ondertussen bij verstek een jarenlange gevangenisstraf opgelegd wegens machtsmisbruik.

Saakasjvili zit inmiddels alweer enkele maanden vast in Georgië. Hij keerde terug uit ballingschap in de aanloop naar lokale verkiezingen van oktober. Daarop werd hij opgepakt.