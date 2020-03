Buschauffeur doelwit: ’Dit was een aanslag’

Hermes-directeur Sjuul van Hout neemt samen met chauffeur Piet van den Eeden de schade op. Ⓒ Foto Rias Immink

EINDHOVEN - Buschauffeur Piet van den Eeden (63) staat nog te trillen. Dinsdagavond werd hij in Eindhoven twee keer bekogeld of mogelijk zelfs beschoten, terwijl hij op zijn stadsbus reed. Vlak achter hem sneuvelde een grote ruit. „Het was een enorme klap. Een wonder dat er geen gewonden zijn.”