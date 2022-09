Honderdste warme dag op rij in Arcen blijft uit

Het oude record voor de langste reeks dagen met temperaturen hoger dan 20 graden is ruimschoots verbroken. Dat stond op 65 dagen en werd ook in Arcen gemeten van 23 juni tot en met 26 augustus 2003.

In totaal telt Arcen dit jaar al 122 warme dagen. Veel van de warme dagen in Arcen verliepen zelfs zomers of tropisch warm. Er werden tot dusver 67 zomerse dagen genoteerd. Normaal wordt de 25 graden in een jaar 42 keer gehaald in Noord-Limburg. Het aantal tropische dagen (30 graden en meer) staat op 21 tegen 10 normaal.

Niet alleen in Noord-Limburg is het dit jaar bijzonder warm, maar in alle hoeken van het land zijn veel meer warme dagen genoteerd dan gebruikelijk. Afgelopen zondag noteerde het hoofdweerstation in De Bilt zijn honderdste warme dag van het jaar en inmiddels staat de teller daar al op 104 warme dagen. In Hupsel in de Achterhoek werden al 114 twintigers genoteerd en ook in Amsterdam en Rotterdam is de teller door de 100 heen.