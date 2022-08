Nederlands jongetje (5) voor ogen ouders aangereden in Italië: ’Geschreeuw van moeder was hartverscheurend’

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur op een parkeerplaats van de voormalige rechtbank van Menaggio, dichtbij het Comomeer. Het jochie was met zijn ouders op vakantie en liep op de parkeerplaats. Plotseling kwam er een auto aanrijden, die naar verluidt een bijzondere manoeuvre uitvoerde. Het kind werd door de wagen geraakt en knalde met zijn hoofd hard tegen de grond.

De parkeerplaats waar het ongeluk plaatsvond

Na de klap luidde er volgens omstanders een hartverscheurende schreeuw van de moeder. Dit was zelfs te horen in een speeltuin, een paar straten verderop. Omstanders renden op het gegil af en verleenden eerste hulp aan de jonge Nederlander. De hulpdiensten rukten uit maar al snel werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het jongetje was toen wel bij bewustzijn. Hij bleek op dat moment ook ernstige verwondingen aan zijn buik te hebben.

Het kind is naar een ziekenhuis in Bergamo gebracht en wordt aan zijn verwondingen behandeld. Zijn toestand is momenteel ernstig, voornamelijk vanwege het hoofdletsel.

De lokale politie onderzoekt het incident, ook is de automobilist meegenomen naar het bureau voor verhoor.