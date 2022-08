Nederlands jongetje (5) voor ogen ouders aangereden in Italië: zwaargewond

Het Comomeer (beeld ter illustratie). Ⓒ ANP/HH

Menaggio - Een Nederlands jongetje (5) is dinsdag aangereden op een parkeerplaats in de buurt van het Comomeer in Italië. Het drama speelde af voor de ogen van zijn ouders. Het kind is zwaargewond met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Dat melden Italiaanse media.