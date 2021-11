Aanpassing spaartaks komt op zijn vroegst in 2025

Dat zegt de D66-bewindsman tijdens de behandeling van het Belastingplan. Vijlbrief zette voor de zomer de deur open voor een ’eerlijke’ spaartaks. Nu betalen mensen nog belasting op basis van een ’fictief’ rendement op hun spaarcenten en ander vermogen. Maar nu de rente bij bijna elke bank op nul staat, teert de gewone spaarder door de taks in op zijn centen.

De Kamer vraagt daarom al tijden om een belasting op basis van het echte rendement dat mensen op hun vermogen halen, maar het kabinet stelt al jarenlang dat dat niet uitvoerbaar zou zijn. Maar voor de zomer zei Vijlbrief toch een opening te zien.

’Politiek moeilijke keuzes’

Het gaat nog wel even duren voor het zo ver is. Vijlbrief denkt dat het ’echt reëel’ is dat de nieuwe spaartaks er vanaf 1 januari 2025 ligt. „Het duurt geen decennium”, noemt Vijlbrief het goede nieuws. „Het iets minder goede nieuws: het is er niet volgend jaar.”

Volgens de staatssecretaris moet ook de Tweede Kamer daarin ’politiek moeilijke keuzes’ maken over de invulling van de nieuwe belasting. Bijvoorbeeld over het eigen huis. In de ’contouren’ die Vijlbrief van de nieuwe spaartaks schetst, valt het eigen huis, net als in de huidige situatie, bijvoorbeeld niet in de vermogenstaks.

De spaartaks ligt niet alleen in de Tweede Kamer onder vuur, ook in de rechtbank wordt de belasting bestreden. De advocaat-generaal adviseerde de Hoge Raad onlangs in een van die zaken dat de taks in strijd is met de mensenrechten. Rechters hebben dat oordeel al vaker getrokken, maar laten het vervolgens aan het kabinet om te bepalen of compensatie op zijn plaats is.

Vijlbrief wil niet reageren op de zaak die nu bij de Hoge Raad ligt. „Het is een goede gewoonte om niet iets te zeggen over wat nog onder de rechter is.”