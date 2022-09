Deze keer wel naar de maan? NASA-vaartuig klaar voor de start

De Artemis I op het Kennedy Space Center van NASA. Ⓒ ANP / AFP

CAPE CANAVERAL - Voor de tweede keer deze week proberen de Verenigde Staten een nieuw ruimtevaartuig te lanceren, dat zonder mensen aan boord naar de maan en terug moet vliegen. Het is de generale repetitie voor bemande maanreizen over een paar jaar. De laatste keer dat mensen daar rondliepen, was in 1972.