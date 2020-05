Vleermuis in spouwmuur: huis mag niet geisoleerd worden

Ben Herman vreest flinke overlast. Ⓒ Peter van Zetten

DELFT - Bewoners van de vernieuwde Reinier de Graafweg in Delft vrezen voor overlast nu er vanaf juli 20.000 auto’s per dag voorbijrijden, zonder dat hun woningen zijn geïsoleerd. En alsof dat volgens de bewonerscommissie nog niet genoeg is, worden ze met een nieuwe tegenvaller geconfronteerd: beschermde vleermuizen houden zich mogelijk op in hun spouwmuren.