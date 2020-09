CBS: 10.000 Nederlanders overleden aan corona tijdens eerste golf

Van maart tot en met juni bezweken in totaal 7797 patiënten aan corona. Bij nog eens 2270 personen gaf de behandeld arts aan dat het virus vermoedelijk de doodsoorzaak was.

De meerderheid is man (53%). In de leeftijdsgroep 75-80 stierven relatief bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen. Bijna twee derde (60%) van alle slachtoffers maakte gebruik van de Wet langdurige zorg. „Dat zijn meestal mensen die in een verpleeg- of verzorgingstehuis wonen”, vertelt CBS-hoofdsocioloog Tanja Traag.

In de winter van 2017-2018 overleden er tijdens de influenza-epidemie ook meer mensen dan gemiddeld. „Toen lag de oversterfte op een vergelijkbaar niveau als nu”, aldus Traag die signaleert dat na de piek van dit voorjaar een periode volgde waarin gemiddeld juist minder mensen overleden. „Als er tijdens een eventuele tweede golf niet veel extra mensen overlijden, dan kan de oversterfte aan het einde van het jaar redelijk beperkt blijven.”

De corona-epidemie heeft mogelijk een negatieve invloed op de levensverwachting, stelt het CBS. Het precieze effect is nog niet bekend. In het meest ongunstigste scenario - bij zeer hoge sterfte - kan de gemiddelde levensverwachting in 2020 met maar liefst 1 jaar terugvallen naar het niveau van 2010.

In 2019 nam die nog toe. Voor mannen met 4 maanden (gemiddeld 80,5) en vrouwen 3 maanden (gemiddeld 83,6).