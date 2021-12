WHO: bestaande vaccins lijken te werken tegen omicron

De omicronvariant is tot dusverre in 24 landen gerapporteerd en in een enkel geval al vastgesteld voordat de variant vorige week voor het eerst opdook in zuidelijk Afrika.

Volgens de WHO zijn de ziekteverschijnselen veroorzaakt door de variant te kenschetsen als ’mild’ en is er geen aanwijzing dat de bestaande vaccins niet goed zouden beschermen tegen omicron. Ook zou op basis van voorlopige gegevens de bestaande PCR-tests voldoende werken bij het aantonen van de variant.

Grenzen sluiten

De WHO keert zich opnieuw tegen het beleid van veel landen om de grenzen te sluiten in de hoop zo de variant buiten de deur te houden. Volgens de gezondheidsorganisatie zijn de negatieve gevolgen daarvan vele malen groter dan het vermeende succes van gesloten grenzen. Frankrijk heeft vandaag de inreisregels voor passagiers uit zuidelijk Afrika versoepeld.

Inmiddels is Europa wereldwijd opnieuw het epicentrum van de pandemie geworden waar op dit moment de deltavariant de dominante soort is. Reden voor de organisatie om een nieuwe oproep aan mensen te doen om zich te houden aan de gangbare gedragsregels zoals handen wassen, afstand houden en een mondkapje dragen, ook als je al gevaccineerd bent. Als mensen dat niet doen, dan geef je daarmee een extra kans aan het ontstaan van nieuwe varianten, aldus de WHO.