Vallende sterren van Orioniden waarschijnlijk redelijk te zien

Het beste moment om te kijken is in de ochtend tussen 04.00 en 06.00 uur en voor de meeste kans moet je kijken naar het zuidoosten. Ook de nachten hierna zijn er nog vallende sterren van deze meteorenzwerm te zien, al zijn het er wel iets minder. In de nacht naar zondag gaat het om ongeveer 24 sterren per uur.

De Orioniden zijn stukjes ruimtesteen afkomstig van de komeet Halley. Ze heten Orioniden omdat ze uit het sterrenbeeld Orion lijken te komen. Met snelheden van ruim 200.000 kilometer per uur zijn de Orioniden zeer snel en laten ze lichtsporen na.