Statushouder op kosten belastingbetaler in hotel bij vol Ter Apel

De nieuwe besluiten van Van der Burg leggen nieuwe druk op premier Mark Rutte en VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Rutte beloofde kritische VVD-leden eind vorig jaar dat de instroom van asielzoekers ’substantieel’ wordt teruggedrongen. Hermans eiste vorige maand voortgang van het kabinet op het gebied van - onder meer - asiel: „Dit is de laatste keer dat ik dit vriendelijk vraag.” Begin juni mogen beide VVD’er zich verantwoorden op het partijcongres in Apeldoorn. Kritische leden trokken eerder deze week in De Telegraaf aan de bel omdat de beloofde maatregelen uitblijven waarmee de instroom moet worden beperkt.

Van der Burg komt met zijn besluiten, omdat hij met de gemeente Westerwolde heeft afgesproken dat er nooit meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel zullen verblijven. Dit dreigt vanwege de explosief stijgende instroom van asielzoekers wel weer te gebeuren en dus moet de VVD’er noodverbanden aanleggen. Omdat er nog altijd 16.000 erkende vluchtelingen voor wie geen woning is in de asielopvang verblijven, is daar te weinig plek.

Behalve met het onderbrengen van statushouders in hotels, worden ook de aantallen asielzoekers in andere asielzoekerscentra opgehoogd. „In het uiterste geval zullen ook asielzoekers – desnoods ongevraagd – in hotels worden ondergebracht.”

Omdat opvangcapaciteit nu niet altijd volledig wordt benut, wil Van der Burg af van de ’restricties’ die gemeenten stellen, zoals aan alleenstaande mannelijke asielzoekers. „Hoewel ik begrip heb voor de maatschappelijke dynamiek die de komst van een locatie met zich kan meebrengen, leiden dergelijke restricties er in de praktijk toe dat er veel plekken niet inzetbaar zijn”, schrijft Van der Burg aan de Tweede Kamer. Van der Burg voegt daaraan toe dat hij die groep ’in het uiterste geval’ alsnog zal onderbrengen in ’opvanglocaties die restricties hanteren’.

Ook moeten er nog steeds meerdere ’voorportalen’ van Ter Apel komen, waar asielzoekers kunnen wachten die nog niet geregistreerd zijn in het aanmeldcentrum aldaar. De Expo Assen doet vanaf 1 juli bijvoorbeeld dienst als ’wachtkamer’ voor 500 asielzoekers die niet meteen in Ter Apel terecht kunnen.

Veiligelanders

Intussen heeft Van der Burg nog altijd geen plek gevonden voor een zogeheten permanente beschikbaarheidslocatie, een centrum voor kansarme asielzoekers, bijvoorbeeld uit veilige landen en Dublin-claimanten, die naar een ander EU-land moeten omdat ze daar een asielaanvraag hebben lopen. Omdat de locatie die hij op het oog heeft, een lege gevangenis in Almere, nog steeds niet rond is gekomen, komt er zo’n PBL op proef in Ter Apel. „In de PBL geldt een sober opvangregime en de huisregel dat de asielzoekers te allen tijde beschikbaar zijn voor de asiel-, beroeps-, en vertrekprocedure.” Hun asielverzoeken worden versneld behandeld door de IND.

13,9 miljard

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt kan dit jaar oplopen tot maximaal 77.000, maakte Van der Burg vorige maand bekend. Hij verwacht bovendien dat het aantal de komende jaren ’structureel blijft toenemen’. Het kabinet trekt daarom in de Voorjaarsnota 8,7 miljard euro extra uit voor asielopvang tot en met 2026. Volgens het ministerie van Financiën komen de totale kosten voor asielopvang daarmee op 13,9 miljard.

’Pleisters plakken’

In een eerste reactie spreekt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans over ‘pleisters plakken’ door de staatssecretaris. „Het ondermijnt het lokale draagvlak voor asielopvang, dat vaak al broos is”, zegt hij. Waarna hij tovoegt: „De echte oplossing is het omlaag brengen van de asielinstroom, daar moet het kabinet alle focus op richten.” Wat die woorden waard zijn, en wat de VVD gaat doen nu Hermans vorige maand sprak van ’de laatste keer vriendelijk vragen’, blijft alleen onduidelijk. Brekelmans D66-collega Anne-Marijke Podt vindt het juist ’goed’ dat Van der Burg ervoor kiest maatregelen te nemen die voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. Al vindt ze het pijnlijk dat dat moet. „We willen structureel goede opvang regelen”, zegt zij. „D66 wil dat asielzoekers humaan opgevangen worden.”

Oppositieleider Geert Wilders (PVV) kraakt in zijn reactie harde noten. Hij rept van de ’totale capitulatie’ en ’totale waanzin’. „Na luxe cruiseschepen gaat de VVD-staatssecretaris nu dure hotels volproppen met gelukzoekers en gemeenten ze verplicht door de strot duwen”, laat Wilders weten. Ook Joost Eerdmans van JA21 is kritisch. Hij noemt het ’exemplarisch’ voor het beleid van dit kabinet. „Pleisters plakken tegen torenhoge kosten zonder iets aan de daadwerkelijke oorzaak te doen, namelijk de instroom, en natuurlijk: dwang.” Dat gemeenten moeten opvangen ’wie Van der Burg wil’, ook als dat tegen de wil van inwoners is, stuit hem ook tegen de borst: „ Opnieuw een heel kwalijke zet van dit stuurloze kabinet dat is losgezongen van de rest van het land.”