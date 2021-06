Brand verwoest hoofdgebouw Beekse Bergen, vakantiegangers mogen blijven

Er vielen geen gewonden en ook de dieren op het park lopen geen gevaar. Verzorgers hebben de dieren die nog buiten waren naar hun verblijf gebracht. De brand brak uit rond 09.00 uur. Op dat moment waren er nog geen personen aanwezig. De brandweer rukte uit met groot materieel. Zeker 40 tot 50 brandweerlieden bestrijden het vuur. De brand in het gebouw van circa 80 bij 50 meter breidt zich niet meer uit.

Tekst loopt door onder de tweet.

Aanvankelijk stond alleen de voorkant van het hoofdgebouw in lichterlaaie. Al snel verspreidde het vuur zich over het hele gebouw. In het pand zitten ook een restaurant , supermarkt en een zwembad. De rook is in de wijde omgeving te zien en er waren explosies te horen.

Lees verder onder de foto

Ⓒ MaRicMedia

Een woordvoerster van de brandweer meldt dat het vuur een opslag van gevaarlijke, giftige stoffen niet heeft bereikt. In de opslag ligt chloor en zwavelzuur voor het zwembad.

Vakantiegangers blijven

Vakantiegangers die nog op het park zijn, hoeven hun verblijf volgens de brandweer niet te verlaten. Het park kan gewoon open blijven. De rook waait richting het buitengebied. Bij een andere windrichting waren mogelijk wel ontruimingen nodig geweest. Het park zit momenteel vol met toeristen. Volgens de directeur van het park zullen er de komende dagen tijdelijke horecavoorzieningen voor de gasten komen. „Dit is een verschrikkelijke brand voor het park, maar we zijn wel blij dat er alleen materiële schade is.”

Uit Goirle en Moergestel komen meldingen van stankoverlast. De brandweer roept op uit de rook te blijven.

Weet u meer, of verblijft u in het vakantiepark? Neem dan contact op met onze redactie door een bericht te sturen naar 06 13 65 09 52.