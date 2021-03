Zeventien illegale gokkers onder rook van Amsterdam niet beboet

Op de IJweg zaten de mannen met zijn allen rond een professionele pokertafel. De verdachten zijn tussen de dertig en vijftig jaar. Zij waren bepaald niet armlastig. „Er is 33 duizend euro contant geld aangetroffen”, aldus de politie. Dat is in beslag genomen.

Een 38-jarige Amsterdammer wordt gezien als hoofdverdachte. Hij is aangehouden.

Opmerkelijk genoeg kregen de anderen geen boete. „Aangezien het in een woning was zou je dan handhaven achter de voordeur. Er was dan een grote kans geweest dat de boetes zouden zijn geseponeerd”, aldus een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws.

Witwassen

Overigens was, tot verbazing van de agenten die bij de operatie betrokken waren, een 71-jarige vrouw boven gewoon aan het slapen, ’dankzij slaapmiddelen en oordoppen’.

Bij illegaal gokken is er geen zicht op geldstromen. Vaak zijn de bedragen hoog. „Mensen die geld inzetten kunnen dat ongeregistreerd doen. Illegaal gokken wordt dan ook vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen”, aldus de politie.