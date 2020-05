Man in Singapore hoort via Zoom dat hij doodstraf krijgt

De 37-jarige Punithan Genasan krijgt de doodstraf voor zijn rol in een drugstransport in 2011.

„Voor de veiligheid van alle betrokkenen in dit proces is de straf uitgesproken via een videoconferentie”, aldus een woordvoerder van de hoge raad in Singapore in gesprek met Reuters.

Genasan’s advocaat, Peter Fernando, zegt te overwegen in hoger beroep te gaan.

Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben zich tegen het gebruik van Zoom op deze manier uitgesproken. Fernando zegt echter dat dat niet de reden is om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Zoom

Het in Californië ontwikkelde programma ’Zoom’ wordt gebruikt om te videobellen met één of meerdere personen tegelijk. Het programma bestaat al enkele jaren, maar werd snel bekender nu door de coronacrisis veel mensen vanuit huis werken. De dienst heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak van Genasan.

De lockdown duurt in Sinapore tot zeker 1 juni.