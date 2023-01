Hipkins benoemd als premier Nieuw-Zeeland

De oude en de nieuwe premier van Nieuw-Zeeland. Ⓒ ANP / AFP

WELLINGTON - De 44-jarige Chris Hipkins is zoals verwacht benoemd tot opvolger van de aftredende premier Jacinda Ardern. Hij is door de parlementsleden van de Labour-partij gekozen als de nieuwe leider van de sociaaldemocratische partij en gaat de regering van Nieuw-Zeeland leiden. De huidige minister van Onderwijs, Politie en Publieke Diensten was de enige kandidaat en daarmee was de stemming grotendeels een formaliteit.