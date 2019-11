Jihadisten cel in om beramen bomaanslag met kerst

Jihadist Abdullah Chaarani eerder dit jaar bij het Hooggerechtshof in Melbourne. Ⓒ EPA

MELBOURNE - Drie mannen zijn vrijdag in Australië veroordeeld tot jarenlange celstraffen omdat zij drie jaar geleden tijdens de kerstperiode aanslagen wilden plegen in Melbourne. Ahmed Mohamed (27) en Abdullah Chaarani (29) moeten 38 jaar de cel in, Hamza Abbas (24) werd veroordeeld tot 22 jaar.