Nieuwe geluidsregels zetten streep door bouw 380.000 huizen

In totaal moeten plannen voor 380.000 nieuwe huizen dan worden geschrapt. „Dit heeft desastreuze gevolgen. In feite gaat dit gebied op slot,” schrijft de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof mede namens 56 gemeenten in een brandbrief aan minister Kajsa Ollongren.

Na PFAS en stikstof is dit de nieuwste bedreiging voor nieuwbouw, zo schrijft het NHD.

Volgens nieuwe regels wordt luchtvaartlawaai veel zwaarder geteld dan voorheen. Bovendien worden alle geluidsbronnen bij elkaar opgeteld.

Het gebied waar niet meer mag worden gebouwd, loopt van Almere tot en met Leiden. Ook bij de luchthavens Rotterdam en Eindhoven betekenen de nieuwe (nog niet ingevoerde) geluidsregels een bouwstop.