Indiase stewardess overleeft bomaanslag Zaventem en inspireert nu mensen in moeilijke tijden

Amsterdam - In bange tijden hebben we behoefte aan helden die ons inspireren en hoop geven. Precies om die reden doet Nidhi Chaphekar haar verhaal. Deze stewardess werd slachtoffer van een bomaanslag. Lijf en hoofd in de kreukels, vond ze een uitweg naar een nieuw leven. Herboren, heet haar boek dat net uit is. Over de ongelooflijke veerkracht van de mens.