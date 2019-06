Zeehond aangetroffen in sluis bij De Kwakel

De politie was de brandweer aan het assisteren bij een melding toen ze op de hoogte werden gesteld over de verdwaalde zeehond. Het dier zat op dat moment bij de Tolhuissluis.

De Tolhuissluis in Uithoorn. Ⓒ Google Maps

In overleg met het Zeehondencentrum Pieterburen is de zeehond weer losgelaten in de richting van Uithoorn, zo schrijft de politie: „Vanaf daar moet het beestje zelf zijn weg weer vinden richting de zee.”