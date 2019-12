Vermiste Duitse jongen (15) na jaren bevrijd uit kast van pedofiel

Een politiewagen voor het huis waar Marvin is gevonden. Ⓒ Foto Marcel Kusch/dpa

RECKLINGHAUSEN - De zoon van Manuela B. was tweeënhalf jaar lang vermist. Uiteindelijk bleek de 15-jarige Marvin in een kast verstopt te zitten bij een van pedoseksuele misdrijven verdachte persoon. Na diens arrestatie in verband met een ernstig seksueel misbruik hoopt moeder Manuela dat ze nu weer Kerstmis kan vieren met haar zoon.