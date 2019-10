’Vrouw overlijdt nadat medici borstvergroting en buikwandcorrectie tegelijk uitvoeren’

Dat schrijven Britse media op basis van verklaringen van nabestaanden. Schoonheidsspecialiste Louise Harvey (36) overleed door fatale bloedstollingen die ze overhield aan de operaties, uitgevoerd in juni 2018 op de plastische chirurgie-afdeling van het Riverside hospital in Londen.

Er lijken talloze fouten gemaakt. Zo had ze vermoedelijk meer bloedverdunners moeten hebben, en werden medicijnen geen vier uur, maar acht uur na de operatie gegeven. Ook is geen rekening gehouden met het feit dat problemen met bloedstolling in de familie voorkwamen.

Louises moeder Linda Harvey (53) is gebroken en stelt dat haar dochter de juiste zorg is onthouden. In een verklaring, voorgelezen door een lijkschouwer, vertelde ze waarom haar dochter de buikwandcorrectie überhaupt wilde. „Ze voelde dat ze wat losse huid rond haar buik had na de geboorte van haar jongste zoon.”

Fataal

Louise Harvey besprak dat met iemand van de kliniek. „Daar zeiden ze dat de twee operaties tegelijkertijd goedkoper zou zijn”, aldus de moeder. Toen Louise na de operatie per taxi naar huis ging, waarna ze twee weken later met spoed naar het ziekenhuis moest. „Haar organen hadden het opgegeven. Er zaten bloedproppen in haar hart en longen”, aldus haar moeder.

De dag erna maakte ze het wel. In het ziekenhuis kon Louise Harvey nog praten, vroeg ze waar ze was, en kreeg ze bezoek van haar zoons. Een dag later overleed ze. De arts die Harvey behandelde, heeft aangegeven nu anders te werken, meer naar genetische aspecten te vragen, en telefonisch te dubbelchecken of iedereen de juiste medicatie heeft.