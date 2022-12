Premium Het beste van De Telegraaf

Pottenkijkers zijn niet welkom op ’heel geheimzinnig feest’ Horror op Ameland: wie stout is, krijgt een klap tijdens Sunneklaas

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

„Sunneklaas is een uniek cultureel fenomeen”, zegt journalist Arnold-Jan Scheer. Ⓒ Arnold-Jan Scheer

Ameland - Geen goedheiligman, pepernoten of schoencadeautjes, maar mannen verkleed in horrorachtige pakken en dierenvermomming, vrouwen die geslagen worden met stokken en meer dan eens een raam dat sneuvelt in de feestelijkheden. Op Ameland houden ze er hun eigen sinterklaastradities op na. Pottenkijkers zijn niet welkom.