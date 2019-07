Politie zet stroomstootwapen minder vaak in

De afname komt deels doordat de zogeheten stunmode van het wapen minder wordt ingezet. Het wapen kan rechtstreeks op de huid gezet worden - de stunmode - of stroomdraden afvuren waardoor iemand tijdelijk zijn spieren niet kan bewegen.

Proef

Als proef werkten vier politie-eenheden in Nederland sinds februari 2017 met het wapen, namelijk de politie in Amersfoort en Zwolle, het team surveillancehonden in Rotterdam en een ondersteuningsgroep in Noord-Nederland. Die laatste eenheid is na een jaar gestopt, omdat het wapen slechts één keer gebruikt was.

De politie is erg tevreden over het gebruik en ziet het liefst dat alle agenten die zich met noodhulp bezighouden, ermee worden uitgerust. Maar onder meer Amnesty International heeft grote moeite met het gebruik van het stroomstootwapen. Volgens de mensenrechtenorganisatie brengt het „onaanvaardbare gezondheidsrisico’s” met zich mee en wordt het gebruikt in situaties die dat niet rechtvaardigen.

Debat Kamer

Dit najaar gaat de minister van Justitie en Veiligheid in debat met de Tweede Kamer over het al dan niet aanschaffen van het stroomstootwapen.