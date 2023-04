LIVE | Vader ontkent doodschudden baby Emin: ’Ik viel van de trap, heb niks aan hem gezien’

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Het zoontje was één maand oud. Hij schudde het kindje dat in augustus 2018 geboren was op 8 september 2018 hard heen en weer. Het kindje hield hier ernstig hersenletsel aan over en overleed op 15 september 2018.

In de rechtbank wordt duidelijk dat Osman T. er niet best aan toe is. Hij loopt zeer moeizaam met een rollator en zijn hoofd en bovenlijf schudden voortdurend hevig heen en weer. Tijdens een eerdere zitting voerde zijn advocate Schaddelee aan dat Osman T. lichamelijk niet eens in staat was om de baby zo hard te schudden dat die overleed.

Over de bewuste dag dat hij ten val kwam op de trap zegt Osman T: „Eerst met mijn rechtervoet,dan mijn linkervoet. Op de derde of vierde trede verloor ik het gevoel.” Emin huilde na de val. „Een beetje”, zegt Osman T. „Ik ben meteen op de eerste tree gaan zitten en hem hem opgepakt en gecontroleerd. Zijn hoofdje, zijn rugje, armen. Toen was hij weer rustig. Ik ben weer naar boven gegaan en heb hem in zijn bedje gelegd.”