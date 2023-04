OvJ eist acht jaar cel tegen Osman T. die babyzoontje dood zou hebben geschud

Zelfs tegen zijn inmiddels ex-vrouw Priscilla zei hij niets. Zij liet op 8 september 2018 Emin in goede gezondheid bij haar man achter om hun 5-jarige dochter naar een feestje te brengen. Om de baby kort erna happend naar adem en paars aangelopen terug te vinden in zijn bedje. Volgens het Openbaar Ministerie heeft vader Osman T. zijn zoontje mishandeld. De officier van justitie eiste acht jaar gevangenisstraf tegen hem wegens doodslag.

Een week lang lag de baby in het ziekenhuis. Toen besloten de artsen in samenspraak met de ouders om de beademing te stoppen. Emin was niet meer te redden. Hij was zes weken oud.

Cerebellaire ataxie

Osman T. leed destijds al aan de neurologische aandoening cerebellaire ataxie, waardoor hij moeilijk loopt en zijn bovenlichaam onophoudelijk trilt. Symptomen die inmiddels nog verhevigd zijn. Osman T. zat hevig schuddend en bevend in de verdachtenbank, zijn rollator naast zich.

Hij kon in 2018 nog wel voor zijn zoontje zorgen, vertelde hij aan de rechtbank. Zo gaf hij Emin de fles als de baby op de bank of de commode lag, en kon hij zijn zoontje op zijn linkerarm de trap optillen, terwijl hij zich met zijn rechterhand vasthield aan de leuning.

Tot die 8ste september, zegt Osman T. Zijn benen begaven het opeens en hij viel achterover van de tweede of derde tree, op de plavuizen. Emin viel naast hem, op zijn rug en achterhoofd. Hij huilde even, zei Osman T. Maar leek verder in orde. Waarom hij toch niet de huisarts belde? „Mijn hersenen waren bevroren”, zei Osman T. tegen de rechtbank.

Ernstig hersenletsel

Het WKZ trok aan de bel. Artsen ontdekten dat de baby ernstig hersenletsel had, en bovendien breuken in de beentjes. Dat paste totaal niet bij het verhaal dat de ouders vertelden over de ademnood die uit het niets leek te komen. Pas drie jaar later kwam Osman T. opeens met het verhaal over de val van de trap, waarover hij naar eigen zeggen uit schaamte nooit had durven praten.

Het Openbaar Ministerie noemt zijn verhaal „ongeloofwaardig.” Volgens forensisch arts Karst en forensisch patholoog Van Parys is het onwaarschijnlijk dat het letsel van Emin is veroorzaakt door een val van hooguit twee meter. Ze noemen het veel waarschijnlijker dat Emin is overleden door toegebracht geweld.

Zijn ex-vrouw Priscilla maakte haar ex bittere verwijten. „Ik ben jarenlang belogen en bedrogen. Ik was elf jaar lang met hem getrouwd, kreeg twee kinderen met hem, maar kon hem blijkbaar niet vertrouwen. Ik heb hem geloofd. Wat kon ik anders? Osman, als je van de trap bent gevallen, dan vind ik dat heel erg. Maar het kan iedereen overkomen. Waarom zweeg je drie jaar lang?”