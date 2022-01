Jonge verdachten (15 en 16) langer vast voor fatale steekpartij Middelburg

Volgens het Openbaar Ministerie in Zeeland is het onderzoek na de dood van de tiener nog in volle gang. De twee broers uit Rilland en Steenbergen zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaten.

De 15-jarige Tim werd zondagmiddag op klaarlichte dag neergestoken op een grasveldje naast het fietspad aan de Meanderlaan. Het slachtoffer overleed woensdag in een Rotterdams ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Stille tocht

Komende zondag wordt er een stille tocht voor Tim georganiseerd. Het is de tweede keer deze week. Woensdagavond liepen vrienden ook al in een stille tocht naar de plek waar hij werd doodgestoken. De nieuwe wordt georganiseerd omdat veel mensen niet op de hoogte waren en toch Tim willen herdenken.

De tocht begint zondag om 14:00 uur op de plek waar Tim werd neergestoken. De deelnemers is gevraagd om knuffels en bloemen mee te nemen.