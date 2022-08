Premium Het beste van De Telegraaf

Eigenaren Harbour Club en In the City opgelucht na arrestatie verdachte explosies

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Het gebouw van The Harbour Club aan de Amsterdamse Cruquiusweg raakte beschadigd nadat een explosief is afgegaan. Ⓒ Ronald Bakker

AMSTERDAM - De verdachte, die vrijdagavond is aangehouden voor een reeks explosies in Amsterdam, zou betrokken zijn geweest bij de ontploffingen bij zowel The Harbour Club als Café In the City. Dat maken de eigenaren op uit de informatie die zij van hoofdstedelijke rechercheurs hebben gekregen. De politie doet er verder het zwijgen toe.