’Nieuwe topontmoeting Poetin en Biden’

De top kan alleen doorgaan als Rusland niet Oekraïne binnenvalt, zo staat in de verklaring van het Franse Elysée. Er is nog geen datum of plek vastgesteld voor de ontmoeting.

De definitieve beslissing of de top door zal gaan, wordt genomen na gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Russische collega Lavrov. De ontmoeting tussen de ministers staat gepland voor komende donderdag.

Macron stelde ook nog voor om een top te organiseren met alle landen die betrokken zijn bij de crisis in Oekraïne.

Sancties

De strafmaatregelen in het geval van een Russische inval blijven gewoon staan, zo benadrukt het Witte Huis. „We staan altijd open voor diplomatie”, staat in een statement. „Maar we zijn er ook klaar voor snelle en zware maatregelen als Rusland toch voor oorlog kiest.”

Het Witte Huis blijft er ook van overtuigd dat de kans op een Russische aanval groot is. „Rusland lijkt door te gaan met de voorbereidingen voor een grote aanval op Oekraïne op zeer korte termijn.”

De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er vrijwel zeker van dat de opdracht tot een aanval al is gegeven. Dat melden Amerikaanse media. Biden zei vrijdag al dat hij dit vermoeden had. De New York Times schrijft dat 40 tot 50 procent van de Russische troepen al in gevechtsformatie klaar staat.

De Washington Post schrijft dat Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland een dodenlijst heeft gemaakt voor tegenstanders in Oekraïne. Amerika zou dat vandaag schrijven in een brief aan de VN. Bij een bezetting van Oekraïne zouden tegenstanders gemarteld kunnen worden, in kampen terecht kunnen komen en gedood kunnen worden.