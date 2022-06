Proces tegen serieverkrachter van start in Noord-Frankrijk

De 61-jarige man zou tussen 1988 en 2018 in de Noord-Franse streek rond de rivier de Sambre tientallen vrouwen hebben misbruikt en verkracht. Het jongste slachtoffer van de man was een 13-jarig meisje.

In 2018 kon hij worden opgepakt toen hij over de grens in België ’seksueel geweld’ had gepleegd. Zijn auto werd herkend en via zijn DNA legde de politie het verband met meer dan veertig andere zaken. Hij staat terecht voor 17 verkrachtingen, 12 pogingen daartoe en 27 aanklachten van seksueel misbruik.

De man heeft bij zijn arrestatie bekend en zei te handelen uit driften die hij niet kon beheersen. Hij heeft drie kinderen en leidde een onopvallend bestaan. Dorpsgenoten noemden hem een aardig en betrokken persoon.

De meeste vrouwen zeiden dat hij hen van achter aanviel, wurgde en in de bosjes misbruikte. De man zei zelf wat rond te hangen en zich te verstoppen. „Ik heb het karakter van een jager.”