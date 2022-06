Vlammenzee op parkeerplaats: vijf voertuigen in de brand in Rotterdam

In totaal stonden er 5 voertuigen - drie volledig en twee deels - in brand, blijkt uit beelden. Alle vijf de voertuigen kunnen volgens een persfotograaf als verloren worden beschouwd. De brand vond plaats op een parkeerterrein bij een volkstuinencomplex, niet ver van Rotterdam Airport.

Of er brandstichting in het spel is, is nog onduidelijk. De politie is ter plaatse geweest en heeft voor zover mogelijk de gedupeerde eigenaren achterhaald en ingelicht. Elders in de stad voor het metrostation op de Melanchtonweg was de brandweer ook al uitgetrokken voor een autobrand. Forensische Opsporing doet verder onderzoek.

Tips of beelden? Laat het ons weten via de WhatsApp-tiplijn: +31613650952