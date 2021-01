Politie lost waarschuwingsschoten in Purmerend en Schiedam

Er zijn twee verdachten aangehouden in Schiedam, meldt de politie. Het vuurwapen is in beslag genomen. De politie onderzoekt verder wat er precies aan de hand is.

Ook in Purmerend werd een waarschuwingsschot gelost om een groep jongeren, mogelijk met een vuurwapen, aan te houden. Dit is echter niet gelukt, ze zetten het op een rennen en wisten te ontkomen, laat een woordvoerster van de politie weten.

Ooggetuigen zagen de groep jongeren eerder op de avond vechten bij het station. Ook hoorden ze een harde knal. Toen de politie daar aankwam waren ze echter verdwenen. Kort daarna werden de jongens bij de Puntmosstraat gezien. Hoewel de politie als waarschuwing schoot, namen ze de benen.