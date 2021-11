Formerende partijen houden hun kaken stijf op elkaar over hypotheekrenteaftrek

„Ik heb het allemaal gezien”, zegt VVD-onderhandelaar Sophie Hermans dinsdagmiddag over de Europese plannen. Brussel aast al langer op een verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek en lijkt daar nu op in te zetten onder de paraplu van het Europese coronaherstelfonds. Als Nederland aanspraak wil maken op de 6 miljard euro aan giften die klaarliggen, moet ons land waarschijnlijk verder snijden in de aftrek, schreef demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) maandag aan de Tweede Kamer. Hij laat het aan de formatie, waar hij zelf als CDA-leider frequent aanschuift, om te bepalen of en hoe Nederland dat wil doen.

Soep

Maar VVD’er Hermans houdt dinsdag de boot af: „Wij hebben hier gewoon onze eigen onderhandelingen.” Haar partij haalde in het verleden meerdere keren bakzeil door te zeggen pal voor het belastingvoordeel voor de huizenbezitter te staan, om daar vervolgens in meerdere kabinetten-Rutte het mes steeds dieper in te zetten. Hermans wil zich nu niet uitspreken over het gevoelige onderwerp voor de partij: „Ik ga het niet hebben over wat onze inzet is, want dat helpt niet bij het onderhandelen daarbinnen.”

CDA-Europarlementariër Esther de Lange denkt dat die onderhandelingen helemaal niet zo zwaar hoeven te worden. Want zij verwacht dat de soep ’niet zo heet wordt gegeten’ als die nu wordt opgediend. Volgens haar is afbouw van het belastingvoordeel geen eis van de Europese Unie. „Het is allereerst aan Nederland zelf om te bepalen of het de verstoringen op de woningmarkt wil aanpakken als onderdeel van het herstelplan en zo ja, met welke maatregelen.”

CU houdt zich net als VVD afzijdig in de discussie. Een woordvoerder laat weten tijdens de formatie geen toelichting te willen geven en verwijst naar het verkiezingsprogramma van de partij, waarin staat dat de partij op lange termijn helemaal van de renteaftrek af wil, in ruil voor lagere inkomstenbelasting.

’Geen subsidie naar villa’s’

D66’er Rob Jetten herhaalt dinsdagmiddag het standpunt van zijn partij, die al langer pleit voor afbouw van de aftrek. Hij heeft geen moeite met het Brusselse eisenpakket in ruil voor de miljarden. „Dat vragen we ook van andere landen”, wijst hij erop dat Nederland zelf aandrong op die eis van hervormingen. Hoe het gesprek over de aftrek in de formatie uitwerkt, laat hij in het midden. „Dat D66 en VVD daar verschillend in zitten, dat wisten we. En hoe de VVD daarmee om wil gaan, mag u aan de VVD vragen.”

Het aftrekplan verdeelt de oppositie ook. Zo spreekt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer van een ’verstandig advies’ vanuit Brussel: „Snel opvolgen is het devies.” SP-Kamerlid Mahir Alkaya wil de aftrek alleen beperken voor huizenbezitters met een hypotheekschuld boven 350.000 euro: „Geen subsidie naar villa’s, wel mensen een handje helpen die een eigen woning willen kopen.”

PVV-Kamerlid Edgar Mulder vindt het onacceptabel dat Nederland meer naar Brussel overmaakt voor het herstelfonds dan het zelf aan giften terugkrijgt: „Tel uit je verlies. En dan moeten we ook nog dankjewel zeggen en maatregelen nemen waardoor Nederlanders nog meer in de problemen komen.” Zijn verzoek voor een debat haalde evenwel geen meerderheid.

SP’er Alkaya heeft ook moeite met de Europese bemoeienis. „Het is sowieso bizar dat de middenpartijen dit soort machtsmiddelen aan Brussel hebben overgedragen.” Dat vind ook JA21-Kamerlid Nicky Pouw-Verweij: „De overheid wordt steeds inhaliger. Tot overmaat van ramp wil Brussel daar nog eens een schepje bovenop doen. Handen af van de aftrek van hypotheekrente.”