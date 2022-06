VVD wil versterkt toezicht langs onze grenzen om asielcrisis: ’Loketten dicht, systeem zit vol’

Dat zei VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans vrijdagavond bij OP1. Volgens de liberaal moet het kabinet naar ’drastische maatregelen’ kijken omdat ons asielsysteem op dit moment overvol is. Zo ontstonden er onder andere grote problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waar onder andere het Rode Kruis zich terugtrok omdat mensen geen eten en drinken hadden.

VVD’er Brekelmans stelt echter dat met mobiele grenscontroles veel meer asielzoekers die vanuit buurlanden naar ons land komen, staande kunnen worden gehouden. Zij kunnen dan teruggeplaatst worden naar onze buurlanden om daar de asielprocedure te doorlopen, aldus het Kamerlid.

Het kabinet heeft vrijdag juist een crisisstructuur uitgerold om komende weken en maanden extra plekken te realiseren voor asielzoekers. Zo wil het kabinet statushouders -mensen die een verblijfsstatus hebben- uit asielzoekerscentra halen en opvangen in ’tijdelijke voorzieningen’.

De VVD’er stelt dat Duitsland en Frankrijk eerder ook dergelijke controles hielden. „Als de instroom zo hoog blijft moet je ook kunnen zeggen: de loketten gaan hier een tijdje dicht, want het asielsysteem is vol.” Brekelmans erkende in de uitzending dat dat ’juridisch moeilijk’ is. „Maar wij vinden als VVD dat je naar dat soort drastische maatregelen moet kijken.”