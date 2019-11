Brabantse ’godfather’ opgepakt

De politie pakte Martien R. vorig jaar al op als opdrachtgever voor de moord op Bianca van der H., maar hij werd wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Ⓒ ANP, Aloys Oosterwijk

Oss - Met de inzet van een arrestatieteam is woensdagochtend Martien R. (48) opgepakt in Oss, waar precies in Oss is onduidelijk. Politie en justitie jagen al langer op het kopstuk van de Brabantse onderwereld dat met meerdere liquidaties en aanslagen in verband wordt gebracht.